Последнее обновление: 23.09.2024 14:57

Кандидат в президенты США Камала Харрис пообещала «поощрять» криптовалюты и ИИ

Камала Харрис заявила, что в случае избрания президентом США она намерена «поощрять инновационные технологии вроде ИИ и цифровых активов с защитой потребителей и инвесторов». Об этом пишет Bloomberg.

Упомянутые направления соответствуют ее представлениям об «экономике возможностей».

«Мы будем сотрудничать, чтобы инвестировать в конкурентоспособность Америки, чтобы инвестировать в будущее Америки. <...> Возникнет безопасная бизнес-среда с последовательными и прозрачными правилами „дорожного движения”», - заявила она.

Харрис впервые высказалась о криптовалютах в качестве кандидата в президенты от демократов, отметили в агентстве.



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