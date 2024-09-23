Индийский телекоммуникационный гигант заключает сделку на $3,6 млрд с Nokia и Samsung

Vodafone Idea Ltd. подписала контракт на сумму $3,6 млрд с компаниями, включая Nokia и Samsung, на поставку оборудования индийскому телефонному оператору для запланированной модернизации его сети. Об этом сообщает Bloomberg.

Nokia, Ericsson AB и Samsung Electronics Co. будут поставлять сетевое оборудование в течение трех лет. Vodafone Idea стремится модернизировать свои услуги 4G и внедрить 5G в ключевых регионах Индии, говорится в сообщении для индийских фондовых бирж. Эта сделка является первым шагом в трехлетнем плане капитальных инвестиций компании на сумму $6,6 млрд.

Ericsson и Nokia уже являются поставщиками индийской компании, тогда как Samsung стал новым партнером. Vodafone Idea, которая привлекла $2,2 млрд за счет продажи акций в апреле, профинансирует контракт за счет этих денег. Согласно заявлению, компания ведет переговоры с кредиторами о получении 350 миллиардов рупий ($4,2 млрд) кредитов и банковских гарантий. Поставка оборудования начнется в следующем квартале.