Последнее обновление: 20.09.2024 16:23

Более 5 тысяч интернет-ресурсов власти Беларуси признали "экстремистскими"

Более 5 тысяч интернет-ресурсов в Беларуси признаны "экстремистскими". Об этом заявил министр информации Марат Марков.

"На 1 сентября 2024 года принято решение ограничить доступ почти к 14 тысячам интернет-ресурсов, из которых более 5 тысяч признаны экстремистскими", - заявил Марков, которого цитируют госмедиа.

По его словам, в Беларуси с января 2015 года по январь 2020 года доступ был ограничен к 400 ресурсам. А с 1 января 2020 года по сентябрь 2024-го - к 5 тыс.

"И эти цифры говорят не о том, какое злое у нас Министерство информации, а о том, какие колоссальные средства тратятся оппонентами на информационное расшатывание Беларуси", - заявил чиновник в оправдание.

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