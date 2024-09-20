Обвиняемого в шпионаже в пользу КГБ Беларуси литовца приговорили к девяти годам

Вильнюсский окружной суд вынес решение по делу обвиняемого в шпионаже в пользу КГБ Беларуси гражданина Литвы Мантаса Даниэлюса. Об этом сообщила журналистам судья Раса Паужайте.

"Подсудимый признан виновным. Вынесен приговор о лишении свободы на девять лет", - сказала она.

Максимальный срок наказания по статьям, по которым обвинялся Даниэлюс, составляет 15 лет. Ранее он уже был судим за подделку документов и мошенничество.

Литовские правоохранительные органы задержали Даниэлюса в сентябре 2022 года по подозрению в шпионаже. Подозрения ему были предъявлены по факту сбора и передачи иностранному государству критической информации. Согласно материалам, имеющимся в распоряжении литовских правоохранителей, Даниэлюс активно общался с находящимися в Литве представителями белорусской оппозиции, входил к ним в доверие, а собранные таким образом сведения передавал КГБ Беларуси.