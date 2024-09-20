Последнее обновление: 20.09.2024 16:23

Россия потеряла одного из крупнейших покупателей угля в Азии

Компания Taiwan Cement Corporation (TCC) отказалась покупать уголь в России. Об этом сообщает пресс-служба TCC.

Один из двух крупнейших импортеров угля в Тайване TCC объявил о полном прекращении сотрудничества с российскими угольщиками.

Компания, которая закупала топливо в РФ для своей электростанции Хопинг, приняла решение отказаться от новых контрактов с сентября 2024 года. Последняя партия угля прибудет в Тайвань в октябре.

Тайвань, который не присоединился к санкциям, вошел в 5 крупнейших импортеров российского угля, закупив с весны 2023 года до весны 2024-го более 10 млн тонн и обеспечив с помощью РФ почти пятую часть всего угольного импорта.



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