Последнее обновление: 19.09.2024 18:00

Через Чехию и Италию в Украину поставляются снаряды индийского производства

Чехия и Италия являются коридором для поставок в Украину артиллерийских боеприпасов из Индии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейских и индийских чиновников

По данным агентства, поставки осуществляются уже не менее года. При этом Чехия возглавляет «артиллерийскую инициативу», целью которой является закупка для ВСУ сотен тысяч снарядов.

Чешское Минобороны поступившую информацию не комментирует «по соображениям безопасности».

Согласно информации, на долю Индии с момента начала полномасштабного российско-украинского военного конфликта приходится лишь около 1% от общего объема снарядов, полученных Киевом из-за границы. Но даже в этом случае речь идет о десятках тысяч единиц артиллерийских боеприпасов.



<Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование