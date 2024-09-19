Европарламент призвал страны ЕС позволить Украине бить по целям в РФ

Европарламент (ЕП) призвал страны ЕС позволить Украине бить по целям в РФ. Это один из пунктов резолюции о продолжающейся поддержке Украины, принятой государствами ЕС 19 сентября в Страсбурге.

Депутаты ЕП убеждены, что действующие ограничения на удары западным оружием по законным военным целям в России не позволяют Украине в полной мере реализовать право на самооборону и делают страну уязвимой для атак российских войск.

За принятие резолюции проголосовали 425 депутатов ЕП, против - 131, воздержались - 63.

Евродепутаты также призвали страны Евросоюза ускорить поставки оружия Украине, в частности современных систем ПВО, а также других вооружений и боеприпасов, о которых просит Киев, включая ракеты Taurus.

Необходимо также расширить политику санкций против РФ и Беларуси, а также в отношении стран и организаций, поставляющих Москве военные технологии, говорится в резолюции.

Еврокомиссию просят оперативно предложить долгосрочную финансовую помощь для восстановления Украины, а все страны ЕС - увеличить финансирование Украины и воздержаться от сокращения взносов.