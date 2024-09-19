В Финляндии разместятся два штаба НАТО

В Финляндии планируется разместить два штаба НАТО. Об этом сообщает финский телеканал Yle.

Штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе может быть дислоцирован в городе Миккели близ границы с Россией, а штаб передовых сухопутных войск - в Соданкюля или Рованиеми на севере страны.

Решение о точных местах размещения структур альянса будет принято в ближайшее время.

Одним из штабов в Финляндии готова командовать Швеция, заявили министры обороны обеих стран. В вопросе о развертывании штабов НАТО альянс руководствуется военными интересами, а не вопросами региональной политики, отметил президент Финляндии Александер Стубб.

В конце августа сообщалось, что Финляндия может разместить на своей территории бронетанковую бригаду НАТО для сдерживания внешних угроз. Бригада численностью 4000-5000 солдат и офицеров уже формируется и будет дислоцирована в Миккели, писало издание Iltalehti.