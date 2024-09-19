Европарламент обсудил положение политзаключенных в Беларуси

Депутаты Европейского парламента (ЕП) на заседании в Страсбурге 18 сентября обсудили резолюцию о положении политзаключенных в Беларуси.

В опубликованном на сайте ЕП проекте документа говорится, что сейчас в Беларуси находятся более 1300 политзаключенных, "зачастую произвольно задержанных и помещенных в опасные для жизни условия". Среди них люди с "тяжелыми заболеваниями и психическими расстройствами, инвалиды старше 60 лет или несовершеннолетние". Отмечается, что с 2021 года в неволе умерло как минимум шесть человек.

Европарламент напоминает, что в своем докладе от 3 февраля 2023 года Верховный комиссар ООН по правам человека назвал условия содержания в белорусских тюрьмах "равносильно бесчеловечным и унижающим достоинство". В проекте постановления также подчеркивается, что политзаключенные не получают своевременной и достаточной медицинской помощи, обходятся без адвокатов, а некоторые длительное время находятся под информационной блокадой (инкоммуникадо).

В предварительном тексте документа содержится информация о 78 помилованных в этом году политзаключенных. При этом констатируется, что "белорусские власти продолжают преследовать политзаключенных после их освобождения, подвергая регулярным проверкам и надзору, возбуждая против них новые уголовные дела".

Проект резолюции призывает к "немедленному и безоговорочному освобождению всех политических заключенных".

Заседания Европарламента начались 16 сентября, голосование по резолюции о ситуации с политзаключенными в Беларуси запланировано на 19 сентября.