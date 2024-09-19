Румыния, Польша и Латвия призвали НАТО усилить восточный фланг и ввести ротацию ПВО

Министры обороны Румынии, Польши и Латвии подписали общее письмо союзникам, в котором подчеркнули необходимость срочно ввести модель ротации противовоздушной обороны НАТО и усилить деятельность Альянса по сдерживанию, наблюдению, разведке и воздушному патрулированию на восточном фланге. Об этом сообщают латвийские СМИ со ссылкой на Минобороны страны.

В среду глава оборонного ведомства Латвии Андрис Спрудс призвал союзников найти немедленные коллективные решения по укреплению воздушного пространства НАТО. Об этом он заявил во время встречи с коллегами в рамках Бухарестской девятки – платформы для вопросов безопасности участников Альянса из Центральной и Восточной Европы, в которую входят Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария.

Встреча была инициирована Латвией, в ней приняли участие представители Румынии, Польши и Литвы, чтобы обсудить недавние нарушения воздушного пространства НАТО российскими дронами, а также шаги на уровне государств и Альянса, которые нужно предпринять для укрепления воздушного пространства объединения. Также министры Румынии, Польши и Латвии подписали совместное письмо союзникам.

В оборонном ведомстве Латвии отметили, что РФ продолжает создавать риски и угрозы для стран Альянса, в частности с нарушением воздушного пространства российскими дронами.

В течение последнего месяца инциденты с участием беспилотников РФ произошли в Латвии, Румынии и Польше – министр Спрудс подчеркнул, что это новая реальность, которую "нельзя оставлять без внимания и ответа".

По мнению чиновников трех стран, государства НАТО должны изменять свою способность выявлять, идентифицировать и нейтрализовать низколетящие и медленные объекты, а ротация ПВО должна быть введена немедленно.

На этой же встрече заместитель министра обороны Польши Павел Залевский заявил, что союзникам предстоит рассмотреть вопрос уничтожения дронов в своем воздушном пространстве во время октябрьской встречи глав оборонных ведомств стран НАТО.