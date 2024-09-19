Иранские хакеры переслали краденую информацию из штаба Трампа в штаб Байдена

Иранские хакеры украли информацию у сотрудников избирательного штаба Дональда Трампа и послали ее сотрудникам штаба Джо Байдена. Об этом в среду заявили ФБР и разведывательные службы США.

«Хакеры по собственной инициативе послали лицам, связанным в то время с избирательным штабом президента Байдена, имейлы, которые содержали выдержку из украденного не предназначенного для публики материала из штаба бывшего президента Трампа», - говорится в совместном заявлении ФБР, Офиса директора национальной разведки США и Управления по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США.

По имеющимся у спецслужб данным, никто из сотрудников штаба Байдена не ответил на эти письма.

Все это происходило в июне и июле этого года, до того, как Байден снял свою кандидатуру на выборах, и на его место заступила Камала Харрис