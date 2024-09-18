Последнее обновление: 18.09.2024 18:00

В Ливане гремят новые взрывы: детонируют рации, телефоны, ноутбуки и транспорт с электроникой

В Ливане 18 сентября сообщают о новых взрывах. Характерные звуки слышат в районах Дахие и Южного Ливана.

В сети пишут, что взрывы произошли во время похорон сына депутата от Хезбаллы Али Аммара. Якобы взорвались около 500 пейджеров.

Также поступают сообщения о взрывах не только в Бейруте, но и из района Бекаа.

Хезбалла призывает сторонников срочно отключить все электронные устройства, поскольку взрываться начали не только пейджеры, но и радиоприемники, телефоны, ноутбуки. Сейчас в стране заявляют, что детонируют также мотоциклы с новейшей электроникой, машины и скутеры.

Хезболла призвала избавиться от всех гаджетов.

Напомним, 17 сентября боевики Хезболлы в Бейруте и других городах получили ранения из-за взрывов своих пейджеров. Накануне им запретили пользоваться мобильными телефонами во избежание слежки Израиля. Боевикам приказали использовать для связи устаревшие средства – пейджеры, а также стационарные телефоны. Первые накануне почти одновременно взорвались. Ливан считает, что пейджеры были сломаны и дистанционно взорваны Израилем.

Иранский посол в Ливане Моджтаба Амани лишился одного глаза и серьезно повредил другой при взрыве пейджера.

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