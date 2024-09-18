Грузопоток Беларуси из-за санкций снизился на 30%

Грузопоток Беларуси из-за санкций снизился еще на 30% по сравнению с 2023 годом. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Эдуард Данилович.

"Что касается ситуации на границе, то она остается сложной на западных рубежах. В первую очередь это связано с санкционным давлением Запада. Все это, конечно, понятным образом сказывается на грузопотоках, которые следуют через территорию Республики Беларусь. По сравнению с прошлым годом этот грузопоток еще на 30% снизился", - признал чиновник.

Из 26 пунктов пропуска на границе с ЕС продолжают работать только 5: по 2 на границе Литвы и Польши и 1 - на границе с Латвией. Эдуард Данилович также напомнил, что существует запрет на въезд в страны ЕС белорусских грузоперевозчиков.

По его словам, в этих условиях поставлена задача оказать помощь субъектам хозяйствования республики, и эта работа активно ведется.

"Наш бизнес фактически полностью переориентировался на страны Азии, восточной дуги. Что касается поступлений платежей в бюджет, за которые отвечают таможенные органы, то, несмотря на снижение грузопотока, их объем вырос на 18% по сравнению с прошлым годом", - сказал Данилович.