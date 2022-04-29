Норвегия с мая запретит российским судам заходить в свои порты

Норвегия с 7 мая запрещает судам под российским флагом заходить в свои порты, говорится в сообщении на сайте правительства страны.

Под запрет попадают коммерческие суда валовой вместимостью более 500 т, а также яхты и прогулочные суда.

Ограничения будут действовать только в портах материковой части страны и не распространяются на Архипелаг Шпицберген и остров Ян-Майен.

Исключение сделано для рыболовных судов, для судов, перевозящих лекарства, медицинские изделия, продукты питания, природный газ и нефть и некоторые другие товары, а также для терпящих бедствие и ищущих убежища.

Норвегия также присоединилась к санкциям ЕС против грузоперевозчикам и вводит запрет на грузовые автомобильные перевозки перевозчиками, зарегистрированными в России и Беларуси.