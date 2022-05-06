Совмин РБ расширил перечень мест для перегрузки или перецепки грузов, добавив три склада временного хранения СООО «Брествнештранс», РУТП «Белимпортторг» и СП «Транзит» ООО, сообщила пресс-служба правительства.

Как сообщилось, в Беларуси введен запрет на перемещение по территории страны для перевозчиков, зарегистрированных в Евросоюзе.

Кроме расширения перечня, вводится запрет для перевозчиков, зарегистрированных в Евросоюзе, на перемещение по территории Беларуси крупногабаритных грузов.

«Исключение составляют крупногабаритные грузы, технологические особенности которых не позволяют следовать в установленные места для перегрузки или перецепки грузов (при условии согласования Минтрансом), и автовозы», - говорится в сообщении.

Также, определен перечень автозаправочных станций, закрепленных за пунктами пропуска и установленными местами совершения грузовых операций согласно маршрутам следования транспортных средств, зарегистрированных в Евросоюзе.