Apple разрабатывает большой складной iPad

Apple работает над созданием большого складного планшета, который будет похож на два iPad Pro, соединенных вместе.

Планируется выпустить его примерно в 2028 году, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники внутри компании.

Устройство в развернутом состоянии будет иметь 20-дюймовый экран и будет работать на iPadOS или ее модифицированной версии.

Главная цель компании – создать гаджет без видимой складки на экране (в отличие от нынешних складных устройств Samsung). У прототипов уже почти невидимая складка.

Apple также рассматривает возможность создания складного iPhone, но не раньше 2026 года.

Идея американской компании не уникальна, другие компании уже экспериментировали с подобными концепциями.

У Microsoft еще десять лет назад был прототип Courier, а в 2019 году компания представила Neo с двойным экраном. Оба проекта закрыли, потому что Microsoft решила, что потребителям не очень интересны такие планшеты.

Подобный продукт есть и у Lenovo, но ее Yoga Book 9i имеет несколько иной дизайн – два 13,3-дюймовых OLED-экрана, соединенных шарниром, а не единый складной экран, как планирует Apple. Устройство стоит около $2000.

Apple хочет создать планшет с единым непрерывным экраном, которое будет выглядеть как сплошной кусок стекла без видимой складки. Это технически более сложная задача, и устройство, вероятно, будет дороже аналогов конкурентов.