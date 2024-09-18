Президент Финляндии предлагает исключить Россию из Совета безопасности ООН

Реформа Совета безопасности ООН должна включать расширение его состава, отмену права вето для любого государства и исключение любого члена, который участвует в "незаконной войне", такой как вторжение России в Украину. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью для Reuters.

Стубб сказал, что присоединит свой голос к призывам к реформам на следующей неделе в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН, где будет обсуждаться состав Совета безопасности организации.

Он считает, что любой член организации, который ведет незаконную войну, "подобную той, которую Россия сейчас ведет в Украине", должен быть отстранен.

Президент Финляндии также высказался относительно права на вето в Совете безопасности ООН.

"Ни одно государство не должно иметь права вето в Совете безопасности ООН", – акцентировал он.

Кроме этого, Стубб заявил, что предложит увеличить количество постоянных членов с пяти до десяти, добавив еще одного представителя Латинской Америки, двух представителей Африки и двух представителей Азии.