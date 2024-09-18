Мировой авторынок в августе снизился на 3,5%

Суммарный объем мирового авторынка в августе составил 6,89 млн легковых и легких коммерческих машин, что на 3,5% меньше, чем год назад.

По итогам 8 месяцев 2024 года в мире реализовано 56,23 млн автомобилей, что всего лишь на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные консалтинговой компании GlobalData.

Мировым лидером по продажам автомобилей в последний месяц лета стал Китай с показателем 1,97 млн экземпляров (-9,8% к августу 2023 года). В США реализовано 1,43 млн машин, что на 7,1% больше, чем годом ранее.

Авторынки стран Западной Европы в августе суммарно составили 0,76 млн штук (-17,1%). Продажи автомобилей в государствах Восточной Европы увеличились на 6% до 0,36 млн единиц.

В Южной Америке местные дилеры за месяц реализовали 0,26 млн машин, что на 12,2% больше по сравнению с августом прошлого года. Среди крупнейших мировых авторынков - Япония (0,33 млн шт.; -3,4%), Канада (0,16 млн шт.; +1,7%) и Южная Корея (0,13 млн шт.; -2,1%).