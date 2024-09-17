На ИИ-сектор в 2030 году будет приходиться 3,5% мирового ВВП

Совокупный глобальный экономический эффект от внедрения бизнесом разработок в сфере искусственного интеллекта (ИИ) составит порядка $19,9 трлн до 2030 года включительно. Об этом говорится в аналитическом отчете International Data Corporation (IDC).

Согласно прогнозу IDC, в 2030 году на ИИ-сектор будет приходиться 3,5% мирового ВВП.

Аналитики IDC учитывают расходы компаний на внедрение ИИ-решений, их использование в существующих операциях, а также для улучшения качества продуктов и услуг, предлагаемых бизнесу и потребителям.

Анализ организации показывает, что каждый $1 инвестиций бизнеса в ИИ-решения и услуги будет генерировать $4,6 для мирового ВВП за счет прямого и косвенного влияния.

"В 2024 году началась фаза ускоренного развития и внедрения ИИ-решений, в ходе которой мы увидели рост инвестиций бизнеса с целью существенной оптимизации операционных расходов, - отмечает главный аналитик направления Emerging Technologies and Macroeconomics в IDC Лапо Фиоретти. - За счет автоматизации рутинных задач и открытия новых возможностей увеличения эффективности, ИИ будет иметь глубокие экономические последствия, в том числе, будет преобразовывать целые отрасли, создавать новые рынки и менять конкурентные ландшафты".

Порядка 48% респондентов IDC, ожидает, что некоторые из их рабочих функций будут автоматизированы за счет ИИ-решений и других технологий в ближайшие годы. Около 15% респондентов считают вероятным автоматизацию большинства их рабочих функций, 3% - полную автоматизацию.

Хотя активное внедрение ИИ негативно скажется на некоторых видах деятельности, в глобальных организациях появятся новые должности, такие как специалисты по этике в ИИ, отмечают в IDC.