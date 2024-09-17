Взрывающиеся пейджеры ранили сотни членов Хезболлы в Ливане

Сотни членов ливанской вооруженной группировки «Хезболла» получили ранения после того, как одновременно начали взрываться пейджеры, которыми они пользовались, сообщают информагентства.

Государственное информагентство Ливана передает, что в числе прочего взрывы прозвучали в южном районе столицы Бейрута, который считается оплотом Хезболлы, а также в нескольких других регионах страны.

Журналист Reuters видел по меньшей мере 10 окровавленных членов Хезболлы в Бейруте. По сведениям источников этого агентства, от взорвавшихся пейджеров пострадали сотни человек.

Между тем СМИ приводят разные данные о числе пострадавших при детонации пейджеров. Так, ливанские СМИ со ссылкой на главу Минздрава страны сообщают, что раненых боевиков Хезболлы больше тысячи. В то же время Associated Press сообщает о 150 пострадавших.

Неназванный представитель Хезболлы сказал, что речь идет о «крупнейшем провале служб безопасности» организации за последнее время.

Взрывы звучали в течение более чем 30 минут.

После массового одновременного взрыва пейджеров боевиков Хезболлы в пригороде столицы Ливана Бейруте местные больницы погрузились в хаос.

Как сообщило агентство Mehr, в результате взрыва пейджера ранен посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани.