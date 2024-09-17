Новый вариант Covid-19 уже обнаружили в 27 странах. Об этом сообщает BBC.

В частности, XEC - подвариант штамма Omicron - в июне обнаружен в Великобритании, США, Дании и нескольких других странах.

"Даже несмотря на то, что XEC имеет "слабое преимущество в передаче" по сравнению с другими штаммами, вакцины все равно должны обеспечить хорошую защиту", – сказал профессор Франсуа Баллу, директор Института генетики Университетского колледжа Лондона.

По его словам, известно, что, возможно, XEC станет доминантным подвариантом в течение зимы.

Симптомы ХЕС следующие: высокая температура; боли в мышцах; усталость; кашель или боль в горле.

Большинство людей чувствуют себя лучше уже в течение нескольких недель после Covid, но полное выздоровление может занять больше времени.