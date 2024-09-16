Последнее обновление: 16.09.2024 18:02

В Сейм Литвы направлено решение о денонсации договора с Беларусью о поощрении и охране инвестиций

Президент Гитанас Науседа направил в Сейм Литвы на утверждение решение о денонсации экономических договоров с РФ и Беларусью. Об этом сообщила пресс-служба президента.

"В Сейм переданы документы о денонсации трех международных договоров в сфере экономического сотрудничества с Россией и Беларусью", - говорится в сообщении.

Президент предлагает парламенту отозвать договор с Беларусью от 5 марта 1999 года о поощрении и охране инвестиций. Два других решения касаются литовско-российских договоренностей. Это аналогичный документ по инвестициям и соглашение об избежании двойного налогообложения. Они были подписаны 29 июня 1999 года.

В середине августа Литва также заявила о намерении расторгнуть соглашения с Белару4сью и РФ о таможенном сотрудничестве.

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