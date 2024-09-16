Италия отправит Украине вторую батарею SAMP-T

В ближайшее время Италия передаст Украине дополнительную батарею противовоздушной обороны SAMP-T. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

"Мы предоставили Киеву безоговорочную помощь, военную, гражданскую, финансовую. А сейчас мы собираемся отправить вторую батарею SAMP-T для защиты украинского населения", – сказал Таяни, которого цитирует Lombardia Live.

Он подчеркнул, что Украина не просила больше помощи, чем та, которую уже предоставляет Италия.

Министр также надеется, что до конца года удастся организовать "значительную мирную конференцию" по Украине.