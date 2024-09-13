США ввели санкции против чиновников Венесуэлы за фальсификацию выборов

Соединенные Штаты в четверг, 12 сентября, ввели санкции и визовые ограничения против 16 должностных лиц режима Николаса Мадуро в Венесуэле, причастных к фальсификации июльских президентских выборов. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента.

Согласно сообщению, Министерство финансов США ввело санкции против 16 человек, связанных с Мадуро, в частности руководителей Национального избирательного совета Венесуэлы, Верховного трибунала правосудия и связанной с Мадуро Национальной ассамблеи.

"Эти чиновники препятствовали прозрачному избирательному процессу и обнародованию точных результатов выборов", – констатирует Госдеп.

Внешнеполитическое ведомство США, со своей стороны, наложило на венесуэльских чиновников визовые ограничения.

СМИ ранее писали, что Вашингтон рассматривал введение санкций против около 60 чиновников из Венесуэлы в ответ на фальсификацию президентских выборов и подавление протестов оппозиции.

Избирательный совет Венесуэлы официально провозгласил победителем выборов, которые состоялись 28 июля, диктатора Николаса Мадуро, который находится у власти с 2013 года. Оппозиция страны заявляет, что, согласно подсчету около 90% голосов, победил ее кандидат Эдмундо Гонсалес.

После выборов сторонники Гонсалеса вышли на улицы с протестами, что привело к подавлению акций силами безопасности и вооруженными проправительственными бандами.