Последнее обновление: 13.09.2024 12:58

Fitch повысило прогноз цен на золото на период до 2027 года и среднесрочную перспективу

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело в сторону повышения оценку стоимости золота на период до 2027 года и среднесрочную перспективу из-за усиления геополитических рисков.

При этом прогноз на 2024 год для цен на медь и австралийский энергетический уголь был повышен, а для цен на платину и палладий - понижен с учетом их котировок с начала 2024 года, говорится в сообщении агентства.

Кроме того, аналитики Fitch ухудшили оценку стоимости лития в 2024-2027 гг. и кобальта в ближайшие 2 года из-за более слабого спроса на электромобили.



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