Последнее обновление: 13.09.2024 12:58

Россия обвинила шесть сотрудников британского посольства в шпионаже

Шесть работавших в России дипломатов из Великобритании лишены аккредитации, поскольку в их действиях обнаружены признаки "разведывательно-подрывной" работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

ФСБ намерено настаивать на досрочном прекращении командировок британских дипломатов, которые заняты подобной работой.

Телеканал «Россия 24» со ссылкой на ФСБ привело имена дипломатов: это Джессика Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафт Каллум, Кетрин Макдоннал, Томас Джон Хиксон и Блейк Паттел.

Решение о высылке британских дипломатов было принято перед встречей в Вашингтоне президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Кроме того, ФСБ обвинила Великобританию в "эскалации международной военно-политической обстановки" с целью "нанесения стратегического поражения России".

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