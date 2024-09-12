Последнее обновление: 12.09.2024 18:13

Беларусь подпишет с Сейшельскими Островами соглашение о воздушном сообщении

Лукашенко 12 сентября подписал указ № 359, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между правительствами Беларуси и Сейшельских Островов о воздушном сообщении, сообщает его пресс-служба.

В международном договоре определяются условия осуществления полетов, посадки и высадки пассажиров, принятия на борт и выгрузки багажа, груза и почты при выполнении международных пассажирских, грузовых и почтовых перевозок.

На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено Министерство транспорта и коммуникаций.



<Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование