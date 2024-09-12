Президент Литвы: Смотрим на Беларусь без иллюзий, это – источник рисков

Беларусь, как союзница России, остается источником рисков, и Вильнюс будет требовать дальнейших ограничений против этого государства. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

Он отметил, что на территории Беларуси Россия проводит учения и осуществляет оттуда наступление на украинскую территорию. Также он напомнил, что белорусская сторона организованно направляет нелегальных мигрантов на литовскую территорию в стараниях дестабилизировать ситуацию.

"Мы успешно противодействовали таким попыткам, но это не значит, что Беларусь не пробует делать этого и в дальнейшем. Но эти операции просто переместились к границе с Польшей, и ни Польша, ни ЕС не могут этого терпеть. Поэтому мы смотрим на это государство без иллюзий и понимаем, что это еще один источник рисков для всех нас", – подчеркнул Науседа.

Он добавил, что Литва всегда на форумах ЕС агитирует за то, чтобы в отношении Беларуси применялись те же санкции, как и в отношении России.

"Недавно в ЕС был принят еще один пакет санкций против Беларуси, и это не конец. Мы должны требовать еще более строгой оценки Беларуси, учитывая ситуацию", – сказал президент Литвы.