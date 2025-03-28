Последнее обновление: 28.03.2025 15:06

Основу белорусского экспорта в РФ составляют промежуточные и потребительские товары

Основу белорусского экспорта в РФ составляют промежуточные и потребительские товары – 82,5%. Об этом сообщает Белстат.

Согласно информации, основными экспортируемыми в РФ являются молочная и мясная продукция, грузовые и легковые автомобили, а также телевизоры, мониторы и проекторы.

В структуре российских поставок в Беларусь 70,6% приходится на промежуточные товары. Из РФ в основном импортируются нефть, газ, черные металлы и изделия из них.

Взаимный товарооборот Беларуси и РФ в 2024 году увеличился на 6,3%.

Ранее по теме


<Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование