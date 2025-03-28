Госстандарт Беларуси забраковал испанские оливки Gusto и ряд российских товаров

Госстандарт Беларуси обнаружил недопустимые добавки в испанских зеленых оливках, фаршированных лососем, с маркировкой Gusto. Информация об этом появилась в реестре опасной продукции Госстандарта.

"Продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств по безопасности": в результате проведенных испытаний в составе продукта обнаружена не заявленная изготовителем, недопустимая пищевая добавка - консервант диоксид серы (Е220) в количестве (39,7±9,1) мг/кг", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет об испанском производителе ANGEL CAMACHO ALIMENTACION.

Запрет на ввоз и обращение этой продукции вступит в силу с 3 апреля.

Кроме того, с 3 апреля под запрет попал и ряд российских товаров.

Так, в замороженной овощной смеси DETOX торговой марки "Мираторг" отмечено недопустимое содержание бактерий группы кишечной палочки.

Госстандарт также посчитал небезопасным замороженный концентрат напитка на растительном сырье "Вишневый глинтвейн" торговой марки Nordik Tea из Новосибирска. Отмечается, что в нем количество синтетического красителя азорубина (Е122) превышено в 1,6 раза от допустимого.