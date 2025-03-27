Последнее обновление: 27.03.2025 11:15

Россия потеряла 96 ракет в результате удара по "Энгельсу-2"

Россияне потеряли десятки ракет воздушного базирования в результате удара Сил обороны Украины по военному аэродрому "Энгельс-2" в Саратовской области. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Согласно информации, в результате украинской атаки 20 марта россияне потеряли 96 крылатых ракет воздушного базирования. В частности, и в результате вторичной детонации.

Указанные средства поражения были рассчитаны на нанесение трех ракетных ударов в течение марта-апреля этого года, отметили в Генштабе.

Кроме того, удары по местам хранения авиационного топлива привели к уничтожению значительных его запасов, что негативно сказывается на возможности россиян обеспечивать боевые действия.

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