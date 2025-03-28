Grinex начала работу в России и СНГ, забрав часть клиентов Garantex

Торговая платформа Grinex начала работу на рынках России и СНГ. Новая площадка получила часть клиентской базы заблокированной биржи Garantex, приняв на себя обязательства перед пользователями с прозрачной историей.

Согласно пресс-релизу, деятельность Grinex лицензирована в Кыргызстане. Платформа также поддерживает оборот привязанного к рублю стейблкоина A7A5 и предлагает торговые пары A7A5/USDT и A7A5/RUB.

«В рамках стратегии экстенсивного роста мы подписали соглашение с менеджментом Garantex. Оно направлено на расширение нашей пользовательской базы за счет “нетоксичных” клиентов Garantex. В свою очередь мы намерены выполнить перед ними те обязательства, которые Garantex не смогла выполнить из-за санкций», - заявили представители платформы.

По их словам, в настоящее время проводится анализ клиентов и повторная верификация. Пользователям с «токсичной историей» происхождения средств и тем, кто не сможет пройти KYC, откажут в предоставлении услуг. Активы большинства добросовестных клиентов уже переведены в токен A7A5 и торгуются на Grinex.

Кроме того, платформа предложит некоторым сотрудникам Garantex присоединиться к своей команде после проверки службой безопасности.

Напомним, о переводе пользовательских средств Garantex на Grinex стало известно в середине марта. Один из менеджеров Grinex отметил, что клиенты лично посещают офис платформы.