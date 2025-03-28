РФ ночью запустила по Украине более 160 ударных беспилотников и дронов-имитаторов

В ночь на 28 марта РФ запустила по Украине более 160 ударных беспилотников и дронов-имитаторов. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Согласно информации, с 18:00 четверга россияне атаковали 163 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов из направлений: Миллерово, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск (Россия), Чауда, Гвардейское (аннексированный Крым).

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 89 беспилотников на юге, севере и в центре страны. При этом 51 беспилотник-имитатор – локационно потерян (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Харьковская, Сумская, Запорожская, Полтавская, Одесская, Николаевская и Днепропетровская области.

В Полтаве под ударом находились административные здания нефтегазовой промышленности и гражданская инфраструктура. Обошлось без пострадавших.

Запорожская областная военная администрация сообщила, что россияне атаковали Запорожье и район 17 "шахедами". Ранен 19-летний парень. Сейчас его состояние стабильное, но он все же находится под наблюдением врачей. Повреждены многоэтажки, частный дом и здания в дачном кооперативе.

По данным Николаевской ОВА, в регионе под атакой находился город Вознесенск. В результате обстрела загорелось складское помещение агропромышленного объекта. Пострадавших нет.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Одесской области в результате атаки возникло возгорание гаражей, хозяйственного сооружения, повреждены частные дома.

По предварительной информации, пострадал один человек.

В Сумской области россияне атаковали дроном Глуховскую общину. В результате обстрела повреждено помещение религиозного учреждения, заявили в ОВА.

Днепропетровская ОВА сообщила, что РФ ударила дронами по Васильковской общине Синельниковского района. Есть разрушения на территории сельскохозяйственного предприятия. А в Петриковской общине Днепровского района в результате атаки БпЛА поврежден инфраструктурный объект.

В селе Бугаевка Чугуевского района Харьковской области около 20:40 в четверг в результате дронового удара горел дом на площади 300 квадратных метров, заявил глава ОВА Олег Синегубов.