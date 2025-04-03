Годовой февральский рост цен на услуги связи в РФ составил 12,8%

В РФ тарифы на телекоммуникационные услуги в феврале 2025 года увеличились на 12,8% по сравнению с февралем прошлого года. Об этом сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

По сравнению с январем 2025 года рост составил 0,1%.

Стоимость почтовых услуг в феврале выросла на 15,8% по сравнению с февралем 2024 года, а по сравнению с январем 2025 года - на 2,2%.

ИКТ-услуги в феврале подорожали на 12,8% по сравнению с февралем 2024 года, а по сравнению с январем 2025 года - на 0,1%.

Цены на информационное и коммуникационное оборудование в феврале снизились на 0,8% по сравнению с февралем 2024 года, а по сравнению с январем 2025 года - на 0,2%.