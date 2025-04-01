Минобразования Беларуси выделило 900 бюджетных мест для абитуриентов из РФ

Абитуриенты из России смогут претендовать на 900 бюджетных мест в белорусских вузах. Об этом в эфире белорусского телеканала сообщил министр образования Андрей Иванец.

«Я хотел бы обратить внимание на то, что мы второй год подряд будем иметь особые возможности для поступления ребят из Российской Федерации в наши вузы по результатам ЕГЭ. То есть, фактически, ребята, выпускники школ российских, без приезда к нам, сдачи ЦТ и ЦЭ, они уже в этом году второй раз могут поступать в наши университеты. Перечень специальностей уже определен. Практически 900 мест мы определили бюджетных для обучения в наших вузах. Перечень специальностей очень широкий, он доступен на сайтах наших учреждений высшего образования, поэтому добро пожаловать», - сказал чиновник.

По его словам, всего в белорусских вузах учится более 30 тыс. иностранных студентов. Они представляют более чем 110 стран мира.