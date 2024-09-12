Экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ в августе сократился на 4%

Российский экспорт нефти и нефтепродуктов в августе снизился на 290 тыс. б/с, или на 4%, к июлю - до 7 млн б/с, Нефтеэкспорт снижается второй месяц подряд и достиг самого низкого уровня с марта 2021 года. Об этом говорится в ежемесячном отчете МЭА.

Экспорт нефти продемонстрировал сезонное сокращение на 270 тыс. б/с к июлю - до 4,4 млн б/с (снижение год к году составило 270 тыс. б/с). Напротив, экспорт нефтепродуктов был относительно стабильным (-20 тыс. б/с по сравнению с тем же периодом 2023 года) на уровне 2,65 млн б/с, несмотря на летний рост спроса и стагнацию работы НПЗ.

Снижение экспорта светлых нефтепродуктов на 240 тыс. б/с (нафта, бензин и газойль) компенсировало рост поставок мазута и вакуумного газойля на 230 тыс. б/с, что отражает простои перерабатывающих установок после атак беспилотников, подсчитали в МЭА.

Более низкие объемы и цены в совокупности привели к сокращению доходов от экспорта на $1,6 млрд к июлю - до $15,3 млрд (на $2,4 млрд меньше, чем годом ранее), что "является уровнем, не наблюдавшимся с июля 2023 года". Выручка от продажи нефтепродуктов снизилась на $480 млн - до $5,6 млрд, а от продажи нефти - на $1,2 млрд, до $9,6 млрд.

"Имеющиеся данные не проясняют, отражает ли необычно глубокое падение экспорта российской нефти в августе усилия по выполнению обязательств ОПЕК+ по сокращению добычи или просто более интенсивное техническое обслуживание месторождений", - говорится в отчете, который цитирует Финмаркет.

По оценке аналитиков, добыча нефти в России в августе снизилась на 80 тыс. б/с - до 9,11 млн б/с, добыча жидких углеводородов в целом составила 10,6 млн б/с.