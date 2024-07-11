Июньские нефтедоходы РФ упали на 1,2% к маю, нефтеэкспорт снизился на 1,3%

Российский нефтяной экспорт в июне снизился на 160 тыс. баррелей в сутки (1,3%) - до 7,6 млн б/с по сравнению с маем (7,7 млн б/с), в основном по нефтепродуктам, при этом доходы упали на $190 млн (1,2%) - до $16,7 млрд (в мае - $16,9 млрд), подсчитали аналитики Международного энергетического агентства (МЭА).

Доходы от экспорта при этом оказались на $3,1 млрд выше, чем за июнь прошлого года.

Так, экспорт нефти упал с 5 до 4,9 млн б/с и был на 0,1 млн б/с меньше, чем год назад. Поставки нефтепродуктов снизились с 2,8 до 2,6 млн б/с и были на 0,2 млн б/с меньше, чем год назад, пишет Интерфакс.

При этом, согласно данным МЭА, отмечается снижение поставок основным покупателям. Так, Китай сократил закупки с 2,3 до 2 млн б/с (показатель был на 0,4 млн б/с ниже, чем год назад), Индия - с 2 до 1,6 млн б/с (на 0,4 млн б/с ниже, чем в 2023 году), поставки в Турцию упали с 0,9 до 0,7 млн б/с (к прошлому году уровень не изменился), поставки на Ближний Восток снизились с 0,9 до 0,8 млн б/с (на 0,2 млн б/с ниже, чем в июне 2023 года).

На 0,9 млн б/с - до 1,3 млн б/с - увеличился объем поставок в "неизвестном" направлении (это на 1,3 млн б/с выше, чем год назад).