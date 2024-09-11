Samsung сократит до 30% работников в некоторых иностранных подразделениях

Samsung Electronics сократит до 30% своих зарубежных сотрудников в некоторых иностранных подразделениях. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

Samsung поручила своим дочерним компаниям во всем мире уменьшить штат продаж и маркетинга примерно на 15%, а административный персонал - до 30%, сообщили два из источников.

Этот план будет реализован до конца года и коснется рабочих мест в Америке, Европе, Азии и Африке, отметил один из источников.

Пока не понятно, сколько людей будет уволено и какие страны и бизнес-подразделения пострадают больше всего.

В заявлении Samsung отметила, что корректировка персонала на некоторых зарубежных операциях является рутинной и направлена на повышение эффективности. В компании добавили, что эти планы не коснутся производственного персонала.

По состоянию на конец 2023 года Samsung трудоустраивала всего 267 800 человек, из которых более половины, или 147 тыс., работали за рубежом.

Производственные и научно-исследовательские подразделения составляли большинство этих рабочих мест, а персонал по продажам и маркетингу составлял примерно 25 100 человек, тогда как в других сферах работало 27 800 человек, говорится в отчете.