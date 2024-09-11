Под американские санкции попали Iran Air и шесть других компаний Ирана и России

Госдепартамент США ввел санкции в отношении главного иранского авиаперевозчика Iran Air «за деятельность в транспортном секторе экономики Российской Федерации». Об этом говорится в заявлении Министерства финансов США.

В новый пакет американских санкций за содействие в эскалации войны против Украины путем поставок иранских баллистических ракет Москве также попали 10 человек и шесть компаний в России и Иране.

Согласно документу Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), под санкции попали, в частности, ООО "Оптовая фирма "ВАФА", ООО "Море Река Сервис", осуществляющие морские транспортные перевозки, а также принадлежащие этим структурам суда. Всего ограничения ввели против девяти судов.

Речь идет о сухогрузах "Борис Кустодиев", "Порт Оля - 3", "Порт Оля - 4" и пароме "Композитор Рахманинов", связанных с судоходной компанией MG-Flot.

В список также включены два сухогруза "Вафа" и "Вафа-1", связанные с "Оптовой фирмой "ВАФА" и суда ООО "Море Река Сервис" для перевозки генеральных грузов: "Омский - 103", "Омский - 119", "Закамск".