Минюст Кыргызстана включил в реестр «иноагентов» первые организации

Министерство юстиции Кыргызстана разместило на своем сайте реестр некоммерческих организаций (НКО), действующих в республике в статусе «иностранных представителей».

Пока в этом списке числится всего три объединения.

В перечень НКО, получающих финансирование из-за рубежа, включены Ассоциация предпринимателей «Евразийский бизнес-клуб», Бизнес-ассоциация JIA и филиал компании Fauna and Flore International, занимающейся вопросами охраны окружающей среды.

Пресс-служба Минюста пояснила, что только начала прием заявлений на включение в реестр, так как соответствующее постановление правительства страны вступило в юридическую силу 9 сентября. Теперь, согласно законодательству, ведомство в течение двух месяцев будет принимать документы от объединений, получающих деньги от иностранных доноров и занимающиеся «политической деятельностью», для дальнейшего занесения таких организаций в перечень.

Если «иноагент» не подаст заявление, то его ждут санкции — вплоть до ликвидации.