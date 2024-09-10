Власти РФ потратят $646 млн на блокировку сервисов VPN

Власти РФ потратят более $600 млн на улучшение сети блокировки VPN. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на документы Роскомнадзора.

Российский надзорный орган в сфере связи Роскомнадзор планирует потратить 59 млрд рублей ($644 млн) в течение следующих пяти лет на модернизацию своих возможностей по фильтрации интернет-трафика.

Деньги пойдут на модернизацию оборудования, которое используется для фильтрации интернет-трафика, а также для блокировки или замедления работы определенных ресурсов.

В 2019 году Россия приняла закон, который позволяет стране полностью отрезать себя от интернета, что она называет кампанией по сохранению своего цифрового суверенитета.

Кремль к настоящему времени вытеснил несколько иностранных социальных сетей и интернет-компаний, хотя многие сервисы остаются доступными через виртуальные частные сети или VPN.

Модернизация системы позволит российским властям лучше ограничивать доступ к VPN.

Новое оборудование закупается ежегодно с 2020 года по мере роста объемов трафика.