Дивиденды крупнейших компаний мира во II квартале выросли на 5,8%

Во II квартале 2024 года совокупный объем дивидендов, выплаченных крупнейшими компаниями мира, составил рекордные $606,1 млрд, что на 5,8% превысило показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в исследовании британской Janus Henderson Investors.

Без учета изменения курсов обмена валют показатель увеличился на 8,2%.

Лидерами по объему выплат стали HSBC, Nestle и China Mobile.

Американские компании в апреле-июне выплатили дивиденды на сумму $161,5 млрд (повышение на 8,6% без учета валютных колебаний). Самые значительные выплаты были у Microsoft Corp. - почти $5,6 млрд, а также Apple Inc. - свыше $3,8 млрд. В мире они заняли седьмое и девятнадцатое места соответственно, то есть в топ-20 глобальных лидеров вошли всего две американские компании.

Alphabet Inc. и Meta (признана в РФ экстремистской организацией, её деятельность в стране запрещена), которые впервые начали выплачивать дивиденды в этом году, вернули акционерам в прошедшем квартале около $4 млрд.

Компании Азиатско-Тихоокеанского региона за исключением Японии во 2-v квартале увеличили дивидендные выплаты на 1,1% (без учета изменения валютных курсов). В том числе в Сингапуре подъем составил 15,2%, в Южной Корее - 12,6%, на Тайване - 27,1%, в Гонконге - 1,1%, пишет Финмаркет.

В Японии дивиденды повысились на 1,4% (до рекордных $37,2 млрд), однако из-за существенного ослабления курса иены показатель без учета валютных изменений подскочил на 14,5%. В отчете отмечается, что 90% японских компаний сохранили или повысили размер дивидендов.

Эксперты Janus Henderson прогнозируют, что по итогам 2024 года суммарный объем выплаченных в мире дивидендов вырастет на 4,7% - до рекордных $1,74 трлн. Без учета колебаний валютных курсов подъем может составить 6,4%. Ранее они предполагали повышение первого показателя на 3,9%, второго - на 5%.