Нидерланды разрешили Украине использовать оружие против военных целей в РФ

Нидерланды сняли ограничения на использование своего вооружения, включая истребители F-16, против военных целей на территории России. Об этом заявил министр обороны Брайкельманс.

Он призвал остальных партнеров последовать примеру Нидерландов.

"Украина имеет право на самооборону, и если атаки осуществляются из приграничных районов или российских военных баз, она может наносить удары по военным целям", - отметил Брайкельманс, которого цитируют зарубежные СМИ.

Министр подчеркнул, что Нидерланды доверяют Украине и не ограничивают использование своих вооружений по расстоянию.

Брайкельманс подтвердил, что это правило распространяется и на F-16, уже используемые Украиной. Он выразил уверенность, что Европа продолжит поддержку Киева, подчеркнув, что поражение Украины стало бы серьезной угрозой для Европы и НАТО.