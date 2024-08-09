Годовая инфляция в Беларуси в июле составила 5,5%

В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в июле 2024 г. по сравнению с июнем 2024 г. составил 100,03%, с декабрем 2023 г. – 103,4%.

Как сообщает Белстат, годовая инфляция (июль 2024 г. по сравнению с июлем 2023 г.) составила 105,5%.

Продовольственные товары за год подорожали на 6,0%, непродовольственные - на 3,8%.

Услуги стали дороже за год на 6,9%.

В частности, в июле подешевели овощи, фрукты, куры, обувь, медицинские услуги. Выросли цены на мебель и бензин. Кроме того, увеличились тарифы на услуги международного туризма, санаторно-оздоровительные услуги.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июле 2024 г. по сравнению с июнем 2024 г. составил 100,3%, с декабрем 2023 г. – 103,2%.