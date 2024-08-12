Рост цен на продтовары в Минске с начала 2024 года замедлился до 2,6%

Продовольственные товары в Минске в июле 2024 г. по сравнению с июнем 2024 г. снизились на 0,6%, по сравнению с декабрем 2023 года выросли на 2,6%.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, в июле 2024 года по сравнению с июлем 2023 года цены на продтовары увеличились на 5,7%. За январь-июль текущего года рост цен составил 6,3% к уровню января-июля 2023 года.

Непродовольственные товары в июле 2024 года подорожали по сравнению с июнем на 0,4%, с начала года - на 3,4%. Годовой рост в июле составил 5,1% (к уровню июля 2023 года). За январь-июль 2024 года рост цен на непродовольственные товары ускорился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,8%.

Цены на услуги в июле 2024 года выросли по сравнению с июнем на 0,1%, с декабрем 2023 года – на 4,1%. В июле 2024 года к уровню июля 2023 года рост цен составил 6,2%. За январь-июль текущего года цены выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,2%.