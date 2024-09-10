США и Кипр подписали оборонное соглашение для преодоления региональных кризисов

США и Кипр подписали рамочное соглашение об оборонном сотрудничестве, которое определяет пути усиления реагирования обеих стран на региональные гуманитарные кризисы и проблемы безопасности, в том числе связанные с изменением климата. Об этом сообщило агентство АР.

Министр обороны Кипра Василис Палмас и помощница министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Волландер приветствовали в понедельник это соглашение как еще одну веху в развитии кипрско-американских связей последних лет.

"Республика Кипр является сильным партнером Соединенных Штатов в Европе и Восточном Средиземноморье и играет ключевую роль на пересечении Европы, Северной Африки и Ближнего Востока", – заявила Волландер после переговоров.

Американская чиновница похвалила Кипр за предоставление убежища американским гражданам, эвакуированным из Судана и Израиля в прошлом году, а также за его ключевую роль в создании морского коридора в Газу.

Палмас заявил, что Кипр будет продолжать развивать "более тесное, сильное и выгодное двустороннее оборонное сотрудничество с Соединенными Штатами".

Согласно совместному заявлению, соглашение также предусматривает совместную работу над противодействием "злонамеренным действиям" и укреплением возможностей кипрских военных для более слаженного взаимодействия с американскими войсками.