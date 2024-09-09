Последнее обновление: 09.09.2024 18:05

В Польше задержали связанных с РФ и Беларусью хакеров

Польские спецслужбы задержали группу кибердиверсантов, связанных с российскими и белорусскими спецслужбами. Об этом в эфире польского гостелеканала TVP заявил министр цифровизации республики Кшиштоф Гавковский.

По его словам, удалось ликвидировать группу диверсантов, которая преследовала конкретные цели в Польше и действовала из определенного места.

В частности, хакеры действовали по заданию спецслужб РФ и Беларуси. Гавковский уточнил, что задержанные пытались проникнуть в электронные сети различных государственных структур Польши для последующего сбора информации.



<Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование