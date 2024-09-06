Инвестиции в развитие Среднего коридора составят €18,5 млрд - ЕБРР

Инвестиции в развитие Среднего коридора составят €18,5 млрд. Об этом заявил исполняющий обязанности генерального директора Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Центральной Азии Хусейн Ожан в рамках Astana Finance Days.

Он подчеркнул важность развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ или Средний коридор) в формировании устойчивой инфраструктуры для Центральной Азии.

"У Среднего коридора есть большой потенциал для укрепления транспортных связей между Востоком и Западом. Инвестиции на его развитие составят €18,5 млрд ", - сказал Ожан.

Представитель банка также отметил, что главным приоритетом проекта должны быть меры по обеспечению "мягкой взаимосвязанности", такие как цифровизация таможенных процедур и процедур пересечения границ, внедрение современных тарифных методологий и гармонизация соответствующих законодательных актов.

"С учетом модернизации контейнерных терминалов, совершенствования железных дорог, ТМТМ может стать ключевым маршрутом для мировой торговли", - считает представитель ЕБРР.