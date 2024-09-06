США ввели санкции на две организации и два судна, которые вовлечены в экспорт сжиженного газа из РФ

Государственный департамент США ввел санкции против двух компаний и двух судов, связанных с экспортом сжиженного природного газа в рамках российского проекта "Арктик СПГ 2" (Arctic LNG 2), который уже находится под ограничениями. Об этом говорится в опубликованном на сайте Госдепа США заявлении.

В частности, ограничения касаются компаний Gotik Energy Shipping Co и Plio Energy Cargo Shipping OPC PVT LTD.

Gotik и Plio Energy – зарегистрированный владелец и коммерческий менеджер судна для транспортировки сжиженного природного газа – New Energy. Еще одно судно, которым управляет и которое эксплуатирует Plio Energy, является Mulan.

Представитель Госдепа Мэтью Миллер объяснил, что New Energy использовала обманчивые практики судоходства.

По его словам, компания отключила свою автоматическую системы идентификации, для загрузки груза с подсанкционного проекта "Арктик СПГ 2", перегружая товар с судна на судно LNG/C Pioneer, которое было заблокировано США 23 августа 2024 года.

В заявлении отмечается, что санкции ввели с целью увеличить глобальные энергетические рычаги влияния на РФ.