ЕЭК изменила порядок совершения таможенных операций, связанных с выпуском товаров

Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в порядок совершения таможенных операций, связанных с выпуском товаров.

Как сообщает ЕЭК, уточнен порядок направления информации о выпуске товаров, определены случаи и порядок осуществления корректировок и аннулирования ранее направленных сообщений о выпуске, скорректирован состав сведений, передаваемых с использованием информационной системы таможенного органа декларантам, а также установлен порядок действий после устранения неисправности информационной системы, вызванной техническими сбоями.

"Документ является частью комплексной работы по доработке актов Евразийского экономического союза в сфере регламентации правил применения процедуры таможенного транзита и определения требований к передаче информации при совершении транзитных операций. Изменения разработаны для реализации электронного обмена документами и сведениями между таможенными органами стран ЕАЭС при транзитных перевозках товаров", - говорится в сообщении ЕЭК.

Порядок совершения таможенных операций, связанных с выпуском товаров, отказом в выпуске товаров и аннулированием выпуска товаров, оформления решений о приостановлении срока выпуска товаров, продлении срока такого приостановления и об их отмене, а также уведомления о принятии таких решений, утвержден решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 декабря 2017 г. 3188 "О некоторых вопросах, связанных с выпуском товаров".